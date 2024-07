Pino D’Angiò tutte le malattie che ha avuto dai tumori all’infarto | Ma non sono un combattente

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 luglio 2024) Il cantautore, morto il 6 luglio 2024 a causa di un malore, all’età di 71 anni, aveva parlato in più occasioni dile graviche ha dovuto affrontare a partire dagli anni ’90: duealla gola e dueai polmoni, oltre ad una trombosi agli arti inferiori, un infarto, un arresto cardiaco e un sarcoma.aveva subito diversi interventi chirurgici per ialla gola, gli erano stati applicati sette stent e un peacemaker e nel 2023 gli era stato asportato un polmone, tre mesi prima della sua esibizione a Sanremo. L’artista di Ma quale idea era stato un forte fumatore e in un’intervista ammise che i suoi gravi problemi di salute erano la conseguenza della sua dipendenza dalle sigarette, ma ad Oggi è un altro giorno, nel 2021, disse che non era mai riuscito a smettere di fumare.