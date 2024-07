Partono le Notti d’Estate nel Comune di Fiumicino gli eventi culturali da Luglio ad Agosto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 luglio 2024) Ufficializzati gli artisti e il programma per ledi: annunciati Carlo Verdone, Michele Zarrillo e Claudia Gerini Carlo Verdone sarà presente alledi– (Carlo Verdone) – ilcorrieredellacitta.come soprattutto di cultura all’interno deldi. Anche quest’anno la località fiumicinese, in una manifestazione che coinvolgerà diverse sue frazioni balneari e non, porterà davanti al pubblico i grandi artisti del mondo musicale e dello spettacolo italiano. Nelle scorse ore è stato pubblicato il calendario deglipubblici per l’estate 2024, che partirà dal 10e si esaurirà nella notte di Ferr. La manifestazioneLa Giunta del sindaco Mario Baccini promette grande spettacolo per i propri cittadini, creando anche un’attrazione turistica molto forte attorno ai singoli spettacoli.