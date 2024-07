Napoli il Chelsea interessato a Victor Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Il: di seguito alcune righe tratte dal portale inglese www.teamtalk.com. “Il, tramite intermediari, continua a interessarsi a. L’attaccante nigeriano è nel radar di Blues da mesi. Tuttavia, la posizione inflessibile mostrata fino ad oggi dal– che non cala le pretese dai 130 milioni di euro della clausola rescissoria – ha fatto raffreddare l’interesse del club inglese”.dalal? Solo apparentemente, però: non a caso, il club inglese continua a tenersi informato sull’attaccante nigeriano che, con il passare dei giorni, potrebbe diventare sempre meno caro., dal canto suo, non vede l’ora di iniziare una nuova avventura”. Il, per monetizzare Il gentlemen agreement con il presidente De Laurentiis è chiaro: in estate si separeranno, nulla è cambiato.