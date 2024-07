Napoli Buongiorno e gli altri pronti a vestire…E sulle fasce…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Ile Alessandro: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Questione di dettagli burocratici, nulla che possa far pensare a un clamoroso dietrofront, ma che al momento tiene ancora un po’ tuttispine”. Sulla clausola, il“Il giocatore e il suo agente Giuseppe Riso sono stati accontentati sulla clausola (che partirà solo dal terzo dei cinque anni di contratto) e adesso si lima qualcosina sui diritti d’immagine. Storica spina dei contratti con ilche addirittura li vuole in esclusiva «in tutto l’Universo». Metti che domanivenga chiamato per una pubblicità su Giove, dovrà in ogni caso cedere le royalties al patron De Laurentiis”. Nella trattativa tra Torino eA proposito della trattativa con il Torino, il club granata avrebbe chiesto il cartellino del giovane della Primavera Gianluca Vigliotti, ma ilha fatto sapere che intende cederlo solo in prestito”.