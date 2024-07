Moto2 e Moto3 gare GP Germania oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Il circuito del Sachsenring ospita il Gran Premio di, nono appuntamento del motomondiale 2024 e ultima tappa prima della sosta estiva, che vedrà il paddock fermarsi per tre settimane. Ad accompagnare la MotoGP ci sono –sempre – anche le categorie di, in azione alcune ore prima rispetto alla categoria regina. A scendere in pista per prima sarà la, impegnata in una gara lunga ventitré giri che partirà alle 11:00. Poco più tardi, alle 12:15, avrà inizio la corsa di, che vedrà i piloti impegnati per venticinque giri. Entrambe le corse saranno trasmesse insu Sky Sport MotoGP per tutti gli abbonati Sky, che potranno usufruire anche delle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.GPin tv:inSportFace.