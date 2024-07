Marocco due calciatori dell’Ittihad Tangeri dispersi in mare dopo incidente in barca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Grande preoccupazione inper duedalla giornata di sabatoche il piccolo yacht sul quale si trovavano è stato portato alla deriva da forti correnti causate da intense raffiche di vento. A comunicarlo è la dirigenza del club, con il vicepresidente Anass Mrabet che ha parlato all’agenzia Reuters. In tutto cinque giocatori si erano recati al largo delle coste dicon la, quando le correnti e il vento hanno creato una situazione evidentemente priva di controllo per chi si trovava a bordo. “Tre giocatori sono stati soccorsi e tratti in salvo sabato, mentre le ricerche stanno continuando per Salman Harraq e Abdellatif Akhrif” spiega lo stesso Mrabet. Stando ai racconti dei giocatori salvati, sia il 18enne Harraq che il 24enne Akhrif non avevano salvagente quando sono saltati in acqua per nuotare.