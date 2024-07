L’occasione della Rivincita

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) 8 Aprile 2013, un giorno che gli allora Dolph Ziggler e Alberto Del Rio si ricordano molto bene. Quel giorno finalmente, Dolph riconquista il WWE World Heavyweight Title, dopo il regno-beffa di due anni prima (solo 7 giorni, fregato da Edge che lo riconquistò da Dolph, Ndr), strappandolo al messicano, al suo terzo regno mondiale in WWE (prima aveva vinto due volte il WWE World Title). Sembrava la perfetta chiusura di un arco di riscatto per Ziggler, ma la felicità durò appena 69 giorni: a Payback 2013, il 16 Giugno Del Rio si riprende la cintura, Ziggler da quel giorno, per lui arrivarono altri titoli, ma non ebbe più nessuna occasione reale per i Titoli massimiWWE; per Del Rio, la finesua esperienza in WWE arriverà in 2016, poi ci sarà il ritorno in AAA, i problemi di Backstage con Myzteziz e Mysterio, gli stint non eccelsi in GWF e TNA, poi le accuse dall’ex Saraya di abusi, i processi, fino al ritorno in pianta stabile in AAA nel 2023.