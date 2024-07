Lo hanno fatto davanti a tutti Nozze Simona Ventura e Giovanni Terzi è successo dopo il taglio della torta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Continua ad arrivare indiscrezioni sulletra. L’ultima riguarda una cosa successa subitoilcon protagonisti i due neo sposi. Sui socialè stata attaccata per avere scelto di indossare un abito bianco. A prendere le sue difese la maggioranza degli utentirete. Che scrivono: “Patetici e mediocri coloro che commentano negativamente la scelta di un biancopoliticamente corretti e liberali quando c’è da essere controcorrente”. >> “Questa è la fine di un’era”. Lutto nel cinema, morto uno dei personaggi più importanti di sempre. Pubblico in lacrime “La trovo sobria ed elegante come è giusto che sia à il suo 2 matrimonio. Trovate che siano tutte vergini e pure le spose più giovani che usano il bianco magari già con figli da precedenti relazioni? W la coerenza e la mancanza di pregiudizi sempre! AUGURI SUPER SIMO”.