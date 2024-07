LIVE – Sinner-Shelton 6-2 6-4 ottavi di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididi(erba). L’azzurro, dopo aver sudato le proverbiali sette camicie al secondo turno contro il connazionale Matteo Berrettini, ha annientato in tre set il serbo Miomir Kecmanovic. Il bombardiere a stelle e strisce, invece, è reduce da tre successi in cinque parziali, compreso quello al primo round messo a segno contro il qualificato lombardo Mattia Bellucci. Tra i due giocatori si tratta del quarto precedente della carriera, conche si trova in vantaggio per 2-1 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In questa stagione hanno incrociato la racchetta lo scorso marzo nel quarto turno del Masters 1000 di Indian Wells, con l’italiano che prevalse in due set.