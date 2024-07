L’insolito caso del Docteur

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024) L’ispettore De la Roche era appoggiato al muro, nascosto dall’ombra di una grande sterlizia, mentre osservava i segni di stupore dipinti sui volti degli altri presenti nella stanza del delitto. Il Commissario De Sabran, il Vice-Questore De Paoli e il Questore De Vachon sostavano in silenzio di fronte alla vittima, distesa in un lago di sangue dall’odore ferroso. L’anatomopatologo, il dottor Clermont-Tonnerre, noto a tutti come “Le”, era stato prontamente coinvolto per la straordinaria violenza del crimine e stava effettuando le indagini preliminari sulla scena del delitto. Mancava solo il Magistrato Dubois, la quale stava guidando quel team e conducendo le indagini sulche la stampa francese aveva ribattezzato “ildella Mantide”.