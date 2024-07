L’altra faccia della siccità? Una totale mancanza di rispetto e di una cultura della sacralità dell’acqua

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Le cronache dei giorni scorsi sull’allarmee sulla cronicad’acqua per l’approvvigionamento idrico quotidiano e per i raccolti in diverse regioni italiane, soprattutto al Sud e in Sicilia, scoperchiano una situazione che non può certo dirsi casuale o mero effetto del cambiamento climatico, ma in molti casi è semmai diretta conseguenza di quelle politiche scellerate che per molti decenni hanno spadroneggiato indisturbate e di cui oggi tutti stiamo pagando il conto.? Unadi unasuaLo sfruttamento irrazionale delle risorse idriche, peraltro, scoperchia una realtà che, a monte, mette in luce una pressochédi considerazione verso l’acqua, la sua, il suo senso più alto per la vita stessa dell’uomo eTerra.