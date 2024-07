L’alba in rosa dell’Urban Trail | ben 700 i partecipanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ravenna, 7 luglio 2024 - Tra runner, camminatori e 'scariolanti', ha registrato la partecipazione di circa 700 persone la dodicesima edizione, disputatasi questa mattina (domenica) alle 6,Ravenna Città d’acque, che come la Corsa della Bonifica ha reso omaggio al quarantennale degli Scariolanti, sottolineando l’importanza del lavoro umano nella delicata gestione delle acque. Gli scorci più apprezzati da parte di un ‘pubblico’ sempre più variegato ed extra cittadino, sono stati il tratto delle antiche mura e i suggestivi e impervi passaggi tra gli Orti Siboni e il Molino Lovatelli. Come consuetudine, la partecipazione è stata premiata a sorteggio. Tra i cento fortunati, la signora Emanuela Benazzi ha vinto il premio Millepiedi Viaggi ‘superando’ senza troppe fatiche anche i primi arrivati, ossia Giuseppe Rocco in campo maschile e Mariaria Valente in quello femminile.