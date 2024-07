Juve Stabia giorni caldi tra mercato e campagna abbonamenti | le novità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn riscatto, un volto nuovo e la. Fine settimana intenso la, a pochidal ritiro in vista della stagione che vedrà le vespe protagoniste nel campionato cadetto. La società del presidente Langella comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla Carrarese Calcio 1908, del difensore, classe ’02, Francesco Folino, fino al 30 giugno 2026. Folino prosegue, così, la sua avventura, dopo la vittoria del campionato di Serie C, girone C. Inoltre, lacomunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dall’U.S. Cremonese, del difensore, classe ’03, Yuri Rocchetti, fino al 30 giugno 2025.