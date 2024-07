Jasmine Paolini sempre più nella storia | approda ai quarti a Wimbledon dopo il drammatico ritiro di Keys

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)di piùdel tennis italiano in un 2024 semplicemente fantastico per la tennista toscana. La numero sette del mondo ha raggiunto per la prima volta in carriera idi finale a, anche se la festa dell’azzurra è macchiata dale soffertodi Madison. L’americana ha deciso di abbandonare il campo tra le lacrime sul 5-5 del terzo set (era avanti 5-2), per un infortunio che non le permetteva assolutamente di muoversi. Davvero l’esito più crudele ed inaspettato la statunitense, che sembrava ormai pronta a chiudere il match. I complimenti avanno assolutamente fatti, visto che comunque l’azzurra aveva vinto il primo set (6-3) e perso il secondo al tie-breakuna pazzesca rimonta.