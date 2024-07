Incidente mortale alle porte di Palermo | muore una bimba di 3 anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024)nella notte tra sabato e domenica a Villabate,di, la vittima è la piccola Aurora di 3Stavano rientrando a casa a Villabatedi, quando il padre alla guida dell’auto, una una Volkswagen Polo, si è schiantato col mezzo su un palo in via Natta. L’uomo, Rosario Brusa, è indagato per omicidio stradale. Con la piccola Aurora, di 3, morta sul colpo, viaggiavano in auto, oltre al padre, il fratellino gemello e la madre. L’uomo si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro ed era senza patente e senza assicurazione. Leggi anche–> Oristano, grave: morti tra le fiamme 3 motociclisti, un quarto è grave Il quarantenne avrebbe perso il controllo della macchina per motivi ancora da accertare.