Il ritorno delle Cantinelle Dopo quattro anni di stop ecco Settembre DiVino

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Covid le aveva fermate, ma il 2024 sarà l’anno della loro rinascita. Tornano a Pitigliano le famose "". Con questo nome è conosciuta da sempre lagiorni intitola "" in programma quest’anno dal 29 agosto al 1°. La prima ondata di Covid fermò la festa e da quell’anno gli organizzatori (l’associazione Cantine nel Tufo) non erano riusciti a far ripartire. Ad aprile è cambiato il direttivo e i volontari, sotto la guida del nuovo presidente Emanuele Bacci, hanno di nuovo messo in moto la macchina organizzativa della festa più popolare del territorio. Impossibile contare i partecipanti perché non si paga il biglietto, ma ogni anno sono decine di migliaia i visitatori che partono da ogni parte d’Italia per visitare il paese di Pitigliano e immergersi in questa festa e la notizia di una nuova edizione diffusa in queste ore è stata pubblicata sui social e ha già fatto il pieno di like.