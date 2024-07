Ha già rinnovato novità super per il Napoli | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilsi appresta a iniziare la sua nuova stagione con tanti volti nuovi. Tante leanche sul fronte rinnovi: in queste ore arriva l’annuncio a sorpresa. Praticamente tra poche ore avrà inizio la pre season per il nuovodi Antonio Conte, tra l’entusiasmo dei tifosi e la voglia di rivalsa di un gruppo reduce da una stagione definire deludente è anche dir poco. Per ripartire, il tecnico leccese ha sicuramente richieste garanzie sul progetto e sul mercato stesso: stando a quanto sta facendo il club azzurro in questi primi scampoli della finestra estiva, le richieste dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sono sulla via di essere accontentate, almeno per il momento in parte. I tifosi azzurri sono impazienti di scoprire come prenderà forma il nuovo, a partire magari dai pali.