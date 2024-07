Gp di Silverstone le pagelle di Leo Turrini | è il weekend di Wolff Leclerc sprofondo Rosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) 10 HAMILTON. Il Conte di Montecristo della Formula Uno! Non vinceva dalla Arabia Saudita 2021, si diceva fosse boicottato da Mercedes e invece eccolo lì, di nuovo sul gradino più alto del podio. La sua commozione per l’impresa tocca il cuore di chi ama l’automobilismo. Lo aspettiamo in Ferrari, davvero! Gp di2024, il ruggito di Lewis Hamilton davanti a Verstappen. Sainz quinto,lontanissimo 9. Erano ormai tre anni che la Freccia d’Argento non vinceva due Gran Premi di seguito. Questo manager non di rado è simpatico come un crampo allo stomaco, ma considerata anche la prima vittoria di Antonelli in F2 questo è stato davvero il week end del ruvido Toto. Complimenti. 8 VERSTAPPEN. Non ha più una vettura schiacciasassi e si vede.