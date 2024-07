Fuga da viale Papiniano in piazza Cordusio | auto di ladri si schianta contro piloni di cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Milano, 7 luglio 2024 –a rotta di collo per le strade del centro dopo il furto: bloccato uno dei. I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno dovuto ricorrere al taser per riportare alla tranquillità un 29enne, successivamente arrestato con le accuse di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in, dove un equipaggio ha notato procedere a velocità sostenuta un'sospetta, con quattro persone a bordo. I militari l'hanno inseguita per alcuni minuti, fino a, in pieno centro, dove la vettura si ètaalcunidi. Tre degli occupanti sono riusciti a fuggire, mentre il quarto ha opposto resistenza, scalciando e spintonando i militari (sul sedile c'era anche un coltello).