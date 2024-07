FdI fra bilanci e progetti | Gli eletti sono triplicati Ora lottiamo per la Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) "Non siamo riusciti a strappare dei Comuni alla sinistra, ma i nostririspetto alle amministrative precedenti". A dirlo il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, agli Stati generali deglidel partito della provincia di Firenze, che sisvolti ieri nel parco dei Renai e che hanno visto la partecipazione, fra gli altri, del senatore Paolo Marcheschi, del neo eurodeputato Francesco Torselli e del responsabile enti locali Alessandro Capecchi. "Abbiamo scelto Signa non a caso – ha proseguito Gemelli – perché qui c’è stata una delle partite delle più emozionanti. Non siamo riusciti a vincere per pochi voti, ma abbiamo ottenuto tre consiglieri. In generale, in tutta la provincia, li abbiamo: partivamo da 23 e ora ne abbiamo più di 60; siamo praticamente in tutti i Comuni".