Faith Kipyegon irradia Parigi | record del mondo 1500 da favola! Accarezzata una barriera

(Di domenica 7 luglio 2024)ha infiammato il finale della tappa di Diamond League andata in scena allo Stadio Charlety di, firmando lo strepitosodeldeimetri. La keniana aveva dichiarato di voler puntare al primato nella capitale francese e ha battuto un colpo fragoroso, sfruttando al meglio il lavoro delle lepri e poi scatenandosi in un ultimo giro di notevole spessore tecnico, chiudendo in un roboante 3:49.04 e ritoccando di sette centesimi la prestazione che ella stessa aveva siglato il 2 giugno 2023 al Golden Gala di Firenze. Il muro dei 3’49” è a un passo La due volte Campionessa Olimpica e tre volte Campionessa delha saputo migliorarsi dopo un anno, a conferma di uno strapotere sul mezzofondo davvero incontenibile.