Calhanoglu | Inter mai pensato di andarmene! Sono interista cuore qui

(Di domenica 7 luglio 2024)ribadisce la sua volontà di restare all’e cancella una volta per tutte, se mai ce ne fosse ancora bisogno, le voci di mercato sul Bayern Monaco. Lo ha fatto dopo la sconfitta della sua Turchia contro l’Olanda ai quarti degli Europei. TESTA ALL’– Gli Europei di Hakanfiniti tra le lacrime, per la sconfitta (su autogol) della Turchia 2-1 contro l’Olanda ai quarti. Ora il centrocampista torna a guardare al suo club, con un messaggio più che deciso a Sportitalia: «Non ho maidi andare via.orgoglioso di essere una parte della famigliaista e il mioè nerazzurro. Si continua».si lega all’dopo la fine degli Europei con la Turchia LA VALUTAZIONE – Perla serata di ieri è stata storta, con la Turchia che ha lottato ma è uscita sconfitta anche per un gol del difensore dell’Stefan de Vrij.