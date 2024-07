Calciomercato Inter colpo giovane | dal Betis Siviglia arriva Alex Perez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Milano, 7 luglio 2024 – Solo pochi giorni fa, il direttore sportivo dell', Piero Ausilio, ha rivelato che per sostituire l'infortunato Buchanan (almeno quattro mesi fuori per la frattura della tibia destra) la società è orientata a puntare su un difensore di piede sinistro. Il casting è partito, nel frattempo già prima dell'incidente al giocatore canadese erano in corso le trattative colper acquistare uncentrale del 2005,, mancino di 1,93 cm che ora è a un passo dal diventare un rinforzo per i nerazzurri. Non sarà, salvo cambi di rotta, un volto nuovo della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Farà il ritiro precampionato con la prima squadra, per essere valutato dallo staff tecnico e cominciare a respirare l'aria dei "grandi", ma poi dovrebbe finire in Primavera.