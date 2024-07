Cagliari | Nicola sbarca in Sardegna l’abbraccio dei tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Davide, il nuovo allenatore del, è arrivato in. Ad accoglierlo all’aeroporto di Elmas con sciarpe e bandiere c’erano una cinquantina di. Il tecnico si è fermato a parlare con i supporter che lo aspettavano da due ore in prima fila nella postazione davanti al settore arrivi. Dopodiché si è sottoposto al rito della sciarpa regalata dagli stessi, consegnatagli dal presidente del centro coordinamentoClub, Tore Saba: “Tanta attesa ma alla fine sono contento di essere qui. Ora pensiamo a lavorare. Il calendario? Tanto prima o poi le avversarie dobbiamo affrontarle tutte”, ha esordito il tecnico. Quindi la breve passeggiata per raggiungere l’uscita: pronta ad attenderlo un’auto del club diretta al centro sportivo di Assemini.