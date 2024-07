Basket Preolimpico Valencia | la Spagna batte le Bahamas e vola a Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) In attesa della finale deldi San Juan tra Lituana e Portorico, lastacca ail pass per i Giochi di2024. La formazione allenata da Sergio Scariolo sfrutta il fattore campo e supera nell’atto conclusivo del torneo lecon lo score di 85-77. Un match ben gestito dagli iberici, in vantaggio per la quasi totalità dei 40 minuti. Un effort di squadra, con Lorenzo Brown miglior scorer con i suoi 18 punti. Fondamentale l’apporto di Willy Hernangomez in area con 14 punti e 7 rimbalzi, mentre i liberi della staffa li mette l’eterno Rudy Fernandez, che così rinvia l’appuntamento con il ritiro. Alla squadra caaibica non basta il trio NBA: 19 per Hield, 17 per Ayton e 15 per Gordon.: laleSportFace.