Basket a fine stagione il GMV ha festeggiato i giovani atleti e le loro famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Pisa, 7 luglio 2024 – Al termine di unalunga e piena di appuntamenti, che ha visto l’impegno e il coinvolgimento di, allenatori e dirigenza, il GMV recentemente ha fatto festa, come è ormai consuetudine, condividendo tavola ed allegria nei locali della Parrocchia di Ghezzano. La società del presidente Luca Benedettini, con Cinzia Piazza responsabile tecnico e Fabio Mazzocchi responsabile della segreteria, impegnata nei campionati maschili di Promozione (coach Cinzia Piazza coadiuvata da Daniele Meschinelli), under 13 e under 14 (Michele Masi, con l’aiuto di Matilda Benedettini), under 15 (Daniele Meschinelli e Filippo Cinelli), under 17 (Cinzia Piazza) e under 19 (Giovanni Azzolini e Filippo Cinelli), ha così concluso unache ha visto una tranquilla salvezza in Promozione e buoni risultati nei campionato under, confermandosi come compagine di riferimento nella pallacanestro maschilele pisana.