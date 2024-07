Altre croci sulle strade pavesi Schianti frontali due vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Duedel Pavese. Venerdì attorno alle 22,30 sulla provinciale 235 che da Albuzzano porta a Sant’Angelo Lodigiano, nel territorio di Copiano, nei pressi di importanti logistiche, la Opel Meriva guidata da Fredi Aredes di 52 anni stava procedendo verso il centro della provincia di Lodi, quando si è scontrata frontalmente con una Renault Clio che arrivava sulla corsia opposta. In quel punto la Ss 235 è un rettilineo. Lo scontro è stato molto violento e la Clio è poi finita in uno dei campi che corrono a lato della strada, mentre la Meriva ha terminato la sua corsa ribaltandosi in uno dei canali irrigui. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pavia che hanno estratto dalle vetture incidentate le due persone coinvolte.