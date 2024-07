Volley femminile l’Italia batte la Serbia e diventa Campione d’Europa U22

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Finisce in trionfo al al Palazzetto Dello Sport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, dove è andata in scena la finale degli Europei U22 2024 di. L‘Italia di Marco Mencarelli con un netto 3-0 in finale allasale sul tettocompletando in bellezza l’avventura continentale vissuta davanti al proprio pubblico. Due set abbastanza gestiti dalle azzurre, che compiono il capolavoro nella terza frazione, quando sotto 11-17 mettono a segno un parziale di sei a zero che riporta in parità il set. Nel finale l’atmosfera è caldissimo nel palazzetto salentino e con l’ace di Nervini si chiude il match e lo straordinario percorso di questo gruppo, che lo scorso anno perse la finale del Mondiale U21.laU22 SportFace.