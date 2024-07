Verso nuovi orizzonti | Ariane 6 e il futuro dei lanci orbitali in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) L', con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell'esplorazione spaziale. Dopo un decennio di sviluppo, il razzo6 è pronto a prendere il volo, promettendo di rivoluzionare il settore dei. Questo colosso dell'ingegneria aerospaziale, erede del leggendario5, si appresta a dimostrare le sue capacità in un atteso debutto fissato per il 9 luglio 2024.6 non è un semplice razzo, ma un sistema dio versatile progettato per adattarsi a una vasta gamma di missioni. Il suo cuore pulsante è composto da tre stadi principali, con i primi due alimentati da una miscela criogenica di idrogeno e ossigeno liquidi. Il motore Vulcain 2.1, evoluzione del suo predecessore, fornisce la spinta principale, mentre i razzi ausiliari P120 a propellente solido garantiscono la potenza necessaria per il decollo.