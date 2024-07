Tour de France 2024 tappa 8 | doppietta di Girmay Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Colombey-les-Deux-Églises (Francia), 6 luglio- La8 deldeporta la carovana da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Églises dopo 183,4 km piuttosto insidiosi e mossi. In realtà, a parte una fuga in solitaria della maglia a pois Jonas Abrahamsen, succede ben poco anche perché lo spauracchio principale del giorno, il vento, non dà tracce di sé: ciò che non manca è la pioggia, che tra scivolate e mantelline 'galeotte' causa qualche caduta senza conseguenze molto serie al contrario di quella dei giorni scorsi che aveva coinvolto Mads Pedersen, che oggi non parte. Il finale è dunque tutto per i velocisti e senza sorprese per gli uomini di unaancora guidata da Tadej Pogacar: ad aggiudicarsi la frazione è Biniam, il primo corridore a trovare unain questa Grande Boucle, oltre a regalare a se stesso e alla sua Intermarché-Wanty il secondo successo assoluto nella corsa transalpina.