SSC Napoli -Ripartiamo Con Te!- Da mercoledì 10 luglio la campagna abbonamenti 2024 2025

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) La SSC– sul suo sito ufficiale- annuncia l’apertura dellaper la stagione/25. Ecco tutte le informazioni necessarie per assicurarti il tuo posto allo Stadio Maradona e vivere insieme a noi una stagione ricca di emozioni. Lapartirà10alle ore 12:00 e sarà suddivisa in diverse fasi di vendita per garantire a tutti i tifosi l’opportunità di acquistare il proprio abbonamento. I primi giorni di vendita saranno riservati ai nostri Abbonati 23/24 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Abbonato 23/24” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Da Lunedì 29inizierà invece la vendita libera aperta a tutti.