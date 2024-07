spettacolo al castello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Secondo appuntamento per l’edizione 2024 della rassegna "Letteratura & Teatro aldi Scarlino", promossa dal Comune di Scarlino e dall’assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Giacomo Moscato. Domani, con inizio alle 21.15, aldi Scarlino (Rocca Pisana) sarà la volta de "Le strepitose donne di Shakespeare". Loporterà in scena i più grandi personaggi femminili comici creati da William Shakespeare. Ad impersonale sarà l’attrice Laura Sbrana Adorni e, insieme a lei, in veste di attore e storyteller, reciterà Giacomo Moscato. A Paolo Mari, invece, sarà affidato l’accompagnamento musicale con chitarra, bouzouki e liuto.