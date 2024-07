Son giunchi che piegano le spade vendute | Goffredo Mameli l’amore e la morte

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug – Muore giovane chi è caro agli dei. È vero, all’imborghesito italiano medio del ventunesimo secolo la massima di Menandro – ripresa successivamente da Giacomo Leopardi – può sembrare solamente una consolatoria cifra letteraria. Comprensibile, se si ignora del tutto quel nesso di civiltà che unisce ogni terra a un determinato popolo sotto la protezione di uno specifico firmamento. “Amore e”, si chiama così la poesia del letterato di Recanati che omaggia l’aforista greco. Amore e, potrebbe anche essere un sottotitolo all’esempio di, non solo il “Canto degli italiani” Amore, forza generatrice per eccellenza. Forse illogica, ma tremendamente legata al reale, alla vita. Così come la, altra faccia di quest’ultima medaglia.