Sinistra strabica tra Mélenchon e il Labour

(Di sabato 6 luglio 2024) Marmo Un giorno l’esempio da seguire, per i neo-frontisti in salsa nostrana, è quello del Nouveau Front Populaire guidato di fatto da un radicale dicome Jean-Luc. Un altro giorno il modello di riferimento, stavolta per i neo lib-lab del Belpaese, diventa ilriformista e moderato del neopremier inglese Keir Starmer, che ha rivoltato come un calzino il partito, mettendo al bando il leader estremista Corbyn e riscrivendo la lezione della terza via di Blair. C’è, insomma, dello strabismo e, insieme, del provincialismo nellaitaliana del rinato campo largo o larghissimo che va da Schlein a Conte, da Fratoianni e Bonelli a Magi di +Europa, fino (almeno a guardare l’ultima foto dei neo-referendari anti autonomia) a Renzi.