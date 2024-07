Safeguarding all’avvocato Fabio Varone la tutela dei tesserati JuveCaserta 2021

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Caserta. In ossequio a quanto previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 39/e dalle consequenziali delibere recentemente adottate dal CONI e dalla FIP, laha nominato l’avv.responsabile per la prevenzione e il contrasto di ogni tipo di abuso, molestia, violenza e discriminazione sui, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi. Tanto con riguardo ai diritti fondamentali dei, specie se minori, di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essereti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.