Riassunto | FPT Software ottiene una tripla vittoria ai Globee® Awards 2024 per la tecnologia

(Di sabato 6 luglio 2024) HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore globale di servizi IT FPTè stato nominato vincitore in tre categorie individuali in occasione della 19ª edizione annuale deiper la, uno dei principali programmi di premiazione aziendali al mondo. Si tratta del quarto anno consecutivo che le soluzioni di FPTvengono premiate ai, a dimostrazione del suo impegno nei confronti di innovazione, eccellenza e sviluppo continuo di soluzioni all’avanguardia nel settore della. Il trio vincente di FPTcomprende: GoldWinner per le soluzioni IT per il settore assicurativo: Confidon di FPTGoldWinner per l’automazione robotica dei processi (RPA): Hyperautomation di FPTSilverWinner per piattaforma come servizio (PaaS): FezyFlow di FPTIl testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.