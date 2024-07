Recensione Huawei Band 9 | una discreta ma piacevole evoluzione

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 6 luglio 2024) In questaparliamo del nuovo9, poche novità rispetto al fratello minore ma che lo rendono sicuramente migliore Il9 rappresenta un’delicata ma significativa rispetto alla versione precedente, mantenendo un’estetica familiare con lievi modifiche. Questo nuovo modello è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici e offre un’autonomia impressionante che può raggiungere le due settimane. Innovativo il nuovo sistema per l’aggancio e lo sgancio dei cinturini, che facilita notevolmente l’uso quotidiano. Il dispositivo è ricco di funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute, grazie anche all’integrazione di un sensore aggiuntivo che promette di essere molto utile per gli utenti.