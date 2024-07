Mortara | imbocca la rotonda contromano e urta un’altra auto morto un 69enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Incidente sulla Vigevanese: muore un uomo di 69 anni. La statale 494 è stata chiusa in direzione Milano per consentire i rilievi in seguito allo scontro che ha coinvolto due. Nell’impatto, avvenuto in territorio comunale di, ha perso la vita il conducente di una delle due vetture. Altre due persone sono rimaste ferite. La dinamica Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto ilavrebbetola, andando a schiantarsi contro la vettura condotta da una quarantenne. Dopo lo schianto, l’delsul colpo – è stata proiettata controquattro ruote, al volante della quale c'era un ottantenne, anche lui rimasto ferito. I soccorsi Sul posto sono arrivati due ambulanze, l’medica, i vigili del fuoco da Vigevano e, i carabinieri.