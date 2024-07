LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | succede di tutto in gruppo si muove anche Ciccone!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERAREDE14.21 Alle spalle del norvegese, a 1’10”, Jegat. Poi la coppia EF formata da Powless e Bissegger, in avanscoperta dall’inizio ma pronta a farsi raggiungere dalche è a 2’30”. 14.20 Abrahamsen è al comando e sta scollinando sul terzo GPM di giornata, confermando ancor di più la sua Maglia a Pois. 14.18 Jegat ha raggiunto e staccato la coppia EF formata da Powless e Bissegger. 14.17 Ilora si è di nuovo fermato. 14.16 Problema meccanico per Fernando Gaviria (Movistar). 14.15 Jordan Jegat (TotalEnergies) va via dal. 14.14 Nuovo GPM: Côte de Verrey-sous-Salmaise (3 km al 6%). 14.13comunque ancora compatto, ma allungatissimo. Puòre di