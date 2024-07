LIVE – Tour de France 2024 ottava tappa Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Églises in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Latestuale dell’delde, la-en--les-di 183,4 chilometri. La Grande Boucle avvicina il primo giorno di riposo con una frazione vallonata, non impegnativa ma allo stesso tempo potenzialmente indigesta per i velocisti puri del gruppo. Ecco quindi che finalmente la fuga di giornata potrebbe trovare spazi e concrete possibilità di successo, a meno che qualche squadra non lavori per arrivare allo sprint. Il tutto mentre gli uomini di classifica sperano di poter vivere una giornata piuttosto tranquilla, all’indomani della prima cronometro e alla vigilia della temutadei settori sterrati. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza del chilometro zero, con gli aggiornamenti in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla.