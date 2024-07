LIVE – Assoluti ginnastica artistica Cuneo 2024 | All-Around maschile in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Latestualedella gara All-dei Campionati Italianidi: ecco, di seguito, il programma orario di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare. Archiviata la prima giornata dedicata a gara 1 femminile, anche gli uomini iniziano la loro avventura nell’evento nazionale, importante occasione per testarsi in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. In campola formula è leggermente diversa rispetto allo scorso anno: niente più gara 1 e gara 2, ma un solo concorso generale prima delle finali di specialità del sabato. Mario Macchiati vuole difendere il titolo italiano, ma non sarà facile spuntarla su Nicola Bartolini e Yumin Abbadini (sesto ai Mondiali dello scorso ottobre), senza dimenticare Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Carlo Macchini, Edoardo De Rosa e Marco Lodadio.