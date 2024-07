La Regione Lazio fa guerra ai cinghiali | il nuovo piano che prevede spari gabbie trappole e visori per stanare gli animali di notte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Ladà ufficialmente avvio a una nova fase nella sua battaglia contro i. Troppi, e da troppo tempo, gliche scorrazzano impunemente tra le campagne o le vie della città, provocando problemi alle aziende o incidenti stradali. E aumentando il pericolo del diffondersi di malattie, come la peste suina. Ecco perché la giunta di Francesco Rocca ha pensato a indicazioni ben precise per la Direzione regionale agricoltura, finalizzate ad aggiornare ildi interventi urgenti da compiere per gestire il problema deia piedi, dalle auto o dalle barche, ma anche reti,: queste le misure estreme che vengono liberalizzate. Chi potrà sparare Ne dà conto la Repubblica, spiegando che oltre all’attività venatoria viene dato l’ok anche al ricorso ainotturni pergli ungulati, e agli strumenti di videosorveglianza.