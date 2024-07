Jon Landau morto a 63 anni il produttore di Avatar | La sua eredità durerà a lungo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 6 luglio 2024) Jon, storico, fra gli altri, di: La via dell’acqua, è, a soli 63, il 5 luglio 2024, a causa di un cancro; lo comunica Variety.è stato uno dei più longevi collaboratori di James Cameron, per il quale, oltre ai due, ha prodotto anche Titanic, vincitore di undici Oscar nel 1997. Fra gli altri titoli prodotti, all’apice della carriera, negli’90, in qualità di dirigente Fox, ricordiamo L’ultimo dei mohicani e Die Hard 2 ; l’incontro con Cameron e la sua LightStorm Productions risale al 1995; i due, come detto, avrebbero poi dato vita a pellicole come True Lies e Strange Days, oltre naturalmente ai capolavori sopra citati. Nel corso della sua carriera,si occupò anche, ai tempi della Fox, di pellicole come Mamma, ho perso l’aereo, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e Manhunter di Michael Mann.