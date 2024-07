Iran risultati parziali | Pezeshkian domina le presidenziali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Il candidato riformistaiano Masoudè in testa nel ballottaggio delle elezionicontro l'ultraconservatore Saeed Jalili, secondo i primipubblicati oggi dal Ministero degli Interni di Teheran. Finora i funzionari hanno contato più di 12 milioni di schede pere circa 10 milioni per Jalili, ha detto il portavoce dell'autorità elettoraleiana Mohsen Eslami citato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. Secondo il quartier generale delle elezioni statali alle 5:45 ora locale (le 3:45 in Italia)ha ottenuto 12.704.910 voti, mentre Jalili 10.474.238 preferenze. L'ultimo risultato mostra che finora sono stati contati 23.646.138 voti in 47.807 dei 59.000 seggi elettorali totali, ha riferito Irna.