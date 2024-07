Immobiliare | IGD e AbitareIn volano in Borsa Pochi spunti da dati macro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024) La settimana borsistica ha offerto variper il settoreitaliano, dove hanno spiccato le performance di IGD –Grande Distribuzione SIIQ e Abitare In, mentre sul fronteeconomico sono state poche le indicazioni rilevanti, complice un calendario privo di grandi appuntamenti. Infine, le ricerche di mercato pubblicate negli ultimi giorni hanno offerto indicazioni ottimistiche per diversi segmenti di mercato. I titoli immobiliari suItaliana Sia IGD –Grande Distribuzione SIIQ chehanno chiuso la settimana borsistica con aumenti superiori all’8%, anche se per ragioni diverse. La prima società – IGD – una delle più importanti in Italia per la gestione di centri commerciali, ha beneficiato della pubblicazione delle linee guida strategiche del Piano Industriale 2025-2027; queste saranno: incrementare la redditività del portafoglio facendo leva sull’innovazione; generare ulteriore valore con la Business Unit Servizi per Terzi, proponendosi come operatore di riferimento sul mercato retail; investire per mantenere gli asset moderni e attrattivi, migliorandone la sostenibilità ambientale e il profilo tecnologico e digitale; migliorare la gestione delle scadenze finanziarie e renderle più coerenti con i flussi di cassa, consolidando la struttura patrimoniale anche attraverso un piano mirato di dismissioni e asset rotation; tornare a distribuire il dividendo.