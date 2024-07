Il traguardo più importante Pampero tre Palii vinti è italiano a tutti gli effetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Martín Ballesteros, noto anche con il soprannomeè un fantino argentino con una lunga carriera nei principali pali italiani. Ha partecipato e vinto in diverse competizioni storiche, tra cui il Palio di Legnano, il Palio di Asti, e il Palio di Fucecchio. Per tre volte è stato vincitore del Palio di Legnano ed ha ottenuto la cittadinanza italiana. La cerimonia si è svolta a Palazzo Malinverni alla presenza degli assessori Ilaria Maffei e Monica Berna Nasca. Nato in Argentina e cresciuto ad Asti, Ballesteros risiede da tempo a Legnano con la sua famiglia. Il primo grande successo è arrivato nel 1994 con la vittoria al Palio di Legnano per la contrada di Sant’Erasmo. Ha poi trionfato nuovamente nel 1998 con la stessa contrada e nel 1999 con San Magno.