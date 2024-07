Ida Platano perdona Mario Cusitore fuori da Uomini e Donne? Gesto estremo di lui

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 6 luglio 2024)ha fatto parlare di sé oltre il mondo radiofonico per il suo tentativo audace di conquistare il cuore di Ida, celebre protagonista del Trono Over diche nella scorsa stagione si è seduta sulla famosa poltrona rossa del trono. Dopo la conclusione del programma di Maria De Filippi senza una scelta definitiva da parte della bresciana,ha deciso di compiere unepico: attraversare l'Italia per raggiungere la parrucchiera e cercare di avviare una relazione con lei. In una recente intervista rilasciata alla rivista NuovoTv,ha rivelato i dettagli del suo incontro con Ida a Brescia, descritto come un viaggio di nove ore pieno di speranza. Le cose non sono andate come previsto: «Dopo nove ore di viaggio mi sono presentato nel suo negozio e le ho raccontato tutto quello che avevo dentro e che sentivo di dirle, ma il nostro incontro è durato solo mezz'ora.