Fidanzata con Giaele De Donà Bomba dalla vip della tv | tutto di nascosto con l’ex GF Vip

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024)Deè diventata nota per il pubblico grazie alla partecipazione al GF Vip. È passato qualche tempo ma si è spesso parlato di lei, dentro e fuori la casa, per il suo matrimonio con Brad ora arrivato al capolinea. Le cose non andavano bene già da prima di Natale scorso, la ex vippona si era tolta la fede e aveva passato il periodo di feste a casa con la sua famiglia, senza di lui. Il divorzio, quindi, era preannunciato e infatti “anche se non lo avevo ancora detto, tanto di voi lo hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse”, aveva spiegato lei. Qualche tempo dopo, l’influencer ha confessato ai fan di essere stata proprio lei a chiedere la separazione, nonostante i suoi hater continuino ad attaccarla, accusandola di essersi sposata solo per i suoi soldi.