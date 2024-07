Falsificavano giocattoli e carte Pokemòn | sequestrati oltre 150mila prodotti a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 - Utilizzavano i loghi Nike, Apple, Nintendo, Disney esui propri: la Guardia di Finanza diha sequestrato21mila articoli contraffatti dopo un controllo in due aziende del centro storico. I marchi venivano posti su accessori di abbigliamento, portachiavi,collezionabili da gioco e accessori per telefonia, confondendo gli acquirenti sull'effettiva originalità dei. Non solo: risalendo la filiera del falso, dopo ulteriori indagini, sono state individuate anche altre due attività commerciali, sempre in centro, operanti nella vendita al dettaglio ed all'ingrosso di articoli vari. L'azione di contrasto ha portato al sequestro di ulteriori, sempre trada gioco e accessori d'abbigliamento: qui, sono stati scoperti anche altri due loghi risultati fasulli, come Gucci e Louis Vuitton.