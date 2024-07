Euro2024 quarti | Olanda-Turchia 2-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 22.55 Rimonta olandese, vale la semifinale. Oranje imprecisi, i turchi non faticano a controllare in difesa. E sorprendono i tulipani al 35', quando il cross di Guler trova l'elevazione di Akaydin che insacca di testa. L'cresce nella ripresa, ma rischia in contropiede. Guler centra il palo su punizione (56'), Verbruggen respinge la botta di Yildiz. Lo stacco di testa di De Vrij su corner (70') regala pari e sicurezza all'.Che ribalta al 76' con Gakpo servito da Dumfries.all'assalto. Celik murato da van de Ven.